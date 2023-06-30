Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Суд продовжив запобіжний захід для митрополита Павла Лебідя

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
114
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Суд продовжив запобіжний захід для митрополита Павла Лебідя

Солом'янський суд Києва продовжив митрополиту Павлу Лебідю запобіжний захід / Фото: ТСН.ua

Екснамісника Києво-Печерської лаври залишили під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці.

У п’ятницю, 30 червня, Солом’янський суд міста Києва продовжив запобіжний захід для екснамісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебідя). Він перебуватиме під домашнім арештом ще упродовж двох місяців.

Про це повідомляє ТСН.ua із зали суду.

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебідя підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, а також виправданні російського нападу на Україну. 

Прокуратура просила про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслету ще на 2 місяці. 

Захист, як і раніше, вважає звинувачення безпідставними та наполягає на звільненні екснамісника Києво-Печерської лаври. 

Новина доповнюється

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
114
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація