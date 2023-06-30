Суд продовжив запобіжний захід для митрополита Павла Лебідя

Екснамісника Києво-Печерської лаври залишили під цілодобовим домашнім арештом ще на два місяці.

У п’ятницю, 30 червня, Солом’янський суд міста Києва продовжив запобіжний захід для екснамісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебідя). Він перебуватиме під домашнім арештом ще упродовж двох місяців.

Про це повідомляє ТСН.ua із зали суду.

Митрополита УПЦ Московського патріархату Павла Лебідя підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі, а також виправданні російського нападу на Україну.

Прокуратура просила про продовження цілодобового домашнього арешту з носінням браслету ще на 2 місяці.

Захист, як і раніше, вважає звинувачення безпідставними та наполягає на звільненні екснамісника Києво-Печерської лаври.

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