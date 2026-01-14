Суд прийняв апеляційну скаргу Ігоря Коломойського: рішення Високого суду Лондона зупинено

Ігор Коломойський / © ТСН

Сторона бізнесмена Ігоря Коломойського подала апеляційну скаргу на рішення Високий суд Лондона у справі за позовом Приватбанк щодо стягнення збитків (справа №BL-2017-000665) і її було прийнято.

Про це повідомив представник Ігоря Коломойського адвокат Олександр Лисак.

“Апеляційну скаргу було прийнято та зупинено виконання рішення суду першої інстанції.Апеляційним судом будуть перевірені всі висновки, викладені в рішенні суду першої інстанції. До закінчення апеляційного розгляду виконання рішення Високого суду Лондона буде зупиненим, оскільки існує імовірність його скасування в апеляційному порядку”, – заявив Олександр Лисак.

Він додав, що сторона Ігоря Коломойського сподівається на ефективну, повну та всебічну перевіркунезалежним апеляційним судом усіх мотивів та висновків, викладених в рішенні суду першої інстанції.

Нагадаємо, раніше адвокати Ігоря Коломойського направили до апеляційного суду апеляційну скаргу на рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665.

До цього високий суд Лондона ухвалив рішення на користь ПриватБанку. Суд розглядав позов банку проти його колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.