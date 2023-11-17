Суд розглядає апеляційну скаргу від Коломойського: пряма трансляція

Йдеться про скаргу щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у зміні підслідності у справі.

Апеляційна палата ВАКС зібралася на засідання 17 листопада, аби розглянути апеляцію бізнесмена Ігоря Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності в його справі.

Про це стало відомо з онлайнтрансляції судового засідання.

Так, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає скаргу адвокатів Коломойського на ухвалу ВАКС від 24 жовтня у справі № 991/9378/23 про повернення скарги бізнесмена на бездіяльність генпрокурора та постанову прокурора від 13 жовтня про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності.

Зауважимо, ці скарги бізнесмена суд мав розглянути ще 15 листопада, однак за клопотанням адвокатів засідання перенесли на 17 листопада, адже Коломойського не привезли тоді до суду.

Нагадаємо, 16 листопада Київський апеляційний суд розглянув апеляцію Коломойського на подовження йому терміну тримання від вартою і залишив бізнесмена під арештом до 2 грудня з альтернативою застави у понад 3 млрд грн.

Зауважимо, Коломойський перебуває під вартою від вересня за підозрою в шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку".

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