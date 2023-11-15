Суд розглядає апеляцію у справі Коломойського: відеотрансляція

Самого бізнесмена на засідання не доправили.

Апеляційна палата ВАКС розглядає апеляцію адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського щодо бездіяльності генпрокурора та відмови у задоволенні клопотання про зміну підслідності.

Про це стало відомо з онлайнтрансляції судового засідання.

Так, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розгляне скаргу Коломойського на ухвалу ВАКС від 24 жовтня у справі № 991/9378/23 про повернення скарги бізнесмена на бездіяльність генпрокурора та постанову прокурора 13 жовтня про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності.

Нагадаємо, 24 жовтня суд розглянув клопотання адвокатів Коломойського про зміну йому запобіжного заходу на домашній арешт, однак залишив бізнесмена під вартою. Таке єж рішення суд ухвалив і 10 листопада.

27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня.

Бізнесмен підозрюється в шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні коштами "ПриватБанку" у розмірі 5,8 млрд грн. Коломойський перебуває під арештом з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.

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