Суд розглядає подовження тримання під вартою Коломойського: трансляція

Сторона обвинувачення просить залишити бізнесмена під арештом ще на 60 днів.

Шевченківський райсуд Києва розглядає 28 листопада можливість подовження запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського ще на два місяці. Йдеться про перебування під вартою з альтернативою застави.

Про це свідчить онлайнтрансляція із судової зали.

Так, суд розглядає клопотання сторони обвинувачення щодо подовження терміну запобіжного заходу Коломойському на 60 днів.

Зауважимо, бізнесмен від вересня перебуває під вартою з альтернативою застави, яку нещодавно суд зменшив до 3 млрд 712 тис. грн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Суд розглядає подовження строку запобіжного заходу Коломойському

Нагадаємо, 16 листопада суд подовжив термін тримання Коломойського під вартою до 2 грудня 2023 року.

Коломойський перебуває під вартою у справі за підозрою в шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, а також у заволодінні коштами "ПриватБанку" у розмірі 5,8 млрд грн.

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