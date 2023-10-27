Суд розглядає подовження запобіжного заходу Коломойському

Сторона обвинувачення наполягає на подовженні тримання бізнесмена під вартою.

Шевченківський райсуд Києва 27 жовтня почав розглядати подовження тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це стало відомо з відеотрансляції з судового засідання.

Так, суддя Олена Мєлєшак розглядає клопотання сторони обвинувачення про продовження Коломойському терміну тримання під вартою.

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У залі засідань присутні сам бізнесмен, його адвокати і журналісти.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Коломойський у суді: продовження тримання під вартою

Нагадаємо, 24 жовтня суд Києва розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу Коломойському на домашній арешт і залишив його під вартою.

Раніше, 6 жовтня, апеляційний суд відмовився зменшити розмір застави для Коломойського у 3,9 млрд грн.

У вересні бізнесмену повідомили про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Коломойського обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн, яку згодом суд збільшив до 3 млрд 891 млн грн.

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