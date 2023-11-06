Суд розглядає зміну запобіжного заходу Коломойському: онлайн-трансляція

Адвокати бізнесмена наполягають на зміні запобіжного заходу у зв’язку з погіршенням стану його здоров’я.

Шевченківський райсуд Києва проводить 6 листопада засідання, на якому розглядає зміну запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції.

Так, суддя Олена Чайка розглядає клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу Коломойському у зв’язку з погіршенням стану його здоров’я.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Суд над Коломойським: зміна запобіжного заходу

Нагадаємо, наприкінці жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня. Адвокати бізнесмена тоді повідомили, що попри клопотання, їхньому підзахисному не був проведений належний медогляд.

Зауважимо, Коломойського підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". У вересні суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн, яку згодом збільшив до 3 млрд 891 млн грн. Під час розгляду апеляцій щодо розміру застави суд відмовлявся зменшувати суму.

Читайте також: