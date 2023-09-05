Суд розгляне апеляцію на запобіжний захід Коломойському 6 вересня - адвокат

Ігор Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції.

Київський апеляційний суд у середу, 6 вересня, розгляне апеляцію захисту бізнесмена Ігоря Коломойського на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 509 млн грн.

Про це 5 вересня повідомив адвокат Коломойського Олександр Лисак, передає агентство "Інтерфакс-Україна" .

"Засідання з розгляду апеляції призначено на 11:20 6 вересня", - сказав адвокат.

За словами Лисака, Коломойський не має наміру вносити заставу до рішення апеляції.

Наразі бізнесмен перебуває під вартою.

Що передувало

Нагадаємо, 2 вересня, близько 9 ранку правоохоронці повідомили про підозру у вчинені злочинів бізнесмену Ігорю Коломойському, а вже до 9 вечора Шевченківський районний суду Києва обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави в 509 млн грн.

Позиція правоохоронців

Як йдеться в повідомленні Служби безпеки України, Коломойський отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209).

За матеріалами СБУ та Бюро економічної безпеки, протягом 2013-2020 років бізнесмен легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

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