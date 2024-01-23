Суд розглянув апеляцію щодо запобіжного заходу бізнесмену Мазепі — подробиці

Київський апеляційний суд 23 січня залишив під вартою директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу. Але зменшив розмір застави з 349 мільйонів 700 тисяч гривень до 21 мільйона гривень.

Про це повідомляє "Суспільне" із зали суду.

Ігоря Мазепу підозрюють у незаконному заволодінні землею у Київській області.

Сам бізнесмен Мазепа брав участь у засіданні по відеозв'язку, тому що його не встигли доправити до зали суду.

Його адвокат Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки, серед яких був і народний депутат Андрій Герус.

"Щодо ризику ухиляння від органу досудового розслідування та суду. Мазепа протягом кримінального провадження близько 80 раз виїжджав за кордон і повертався. Тому жодного ризику виїзду і переховування немає", — сказав юрист.

Своєю чергою прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначати нову альтернативу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Один із друзів бізнесмена Андрій Калашніков, що виступив з бажанням взяти того на поруки, заявив, що знає Мазепу вже 20 років і висловив упевненість, що "він не буде бігати від судового процесу".

Також поручителі Мазепи заявили, що він буде співпрацювати зі слідством.

"Зі свого боку буду докладати зусиль, щоб він брав участь у цьому провадженні", — додав його поручитель.

Заслухавши позиції всіх сторін, суддя відправився у нарадчу кімнату.

Повернувшись, суддя поінформував про рішення частково задовольнити апеляційні скарги адвоката та прокурора.

"Постановити нову ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 27 лютого із правом внесення застави в розмірі 21 мільйона гривень. Заяви про взяття на поруки відмовити", — заявив суддя.

Раніше адвокати компанії EQUITY подали апеляційну скаргу на ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2024 року в інтересах свого клієнта – Ігоря Мазепи.

Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесменові Ігорю Мазепі. На час слідства підозрюваний перебуватиме під вартою у слідчому ізоляторі.

Спершу прокуратура вимагала для затриманого тримання під вартою з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 700 млн гривень.

Ігорю Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких зведено гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС, для будівництва котеджного містечка преміум-класу Goodlife Park у Вишгородському районі на Київщині. Goodlife Park побудовано 2013 року, має площу 40 га, яхт-клуб, міні-готель, ресторан, дитячий парк, спортивні майданчики та фітнес-центр.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи

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