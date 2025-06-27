ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1603
Час на прочитання
2 хв

Суд обирає віцепрем’єру Чернишову запобіжний захід: пряма трансляція

Чернишову обирають запобіжний захід: НАБУ та САП просять відсторонити віцепрем’єра від посади.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Олексій Чернишов у залі суду

Олексій Чернишов у залі суду / © скриншот з відео

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у п’ятницю, 27 червня, розпочав засідання, під час якого підозрюваному у корупції віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності України Олексію Чернишову оберуть запобіжний захід.

Агентство Інтерфакс-Україна пише, що Чернишов прибув до ВАКС і перебуває у залі суду.

Засідання є відкритим, оскільки суд не підтримав клопотання адвокатів Чернишова щодо проведення суду у закритому режимі, пише Радіо Свобода. Захист заявляв, що розголошення під час процесу маршрутів пересування міністра може становити певну небезпеку.

Нагадаємо, прокурори просять суд відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра України та призначити йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 млн грн.

Історія з Чернишовим

Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього поки так і не сталося.

17 червня Чернишов в онлайн-форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. На тлі цього у Мережі стали «розганяти» чутки, що міністр нібито втік за кордон і, можливо, не хоче повертатися до України.

Натомість у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

В «Українській правді» з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.

Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.

У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУД У СПРАВІ ВІЦЕПРЕМ’ЄРА ОЛЕКСІЯ ЧЕРНИШОВА НАЖИВО

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie