Суд обирає віцепрем’єру Чернишову запобіжний захід: пряма трансляція

Олексій Чернишов у залі суду / © скриншот з відео

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у п’ятницю, 27 червня, розпочав засідання, під час якого підозрюваному у корупції віцепрем’єр-міністру — міністру національної єдності України Олексію Чернишову оберуть запобіжний захід.

Агентство Інтерфакс-Україна пише, що Чернишов прибув до ВАКС і перебуває у залі суду.

Засідання є відкритим, оскільки суд не підтримав клопотання адвокатів Чернишова щодо проведення суду у закритому режимі, пише Радіо Свобода. Захист заявляв, що розголошення під час процесу маршрутів пересування міністра може становити певну небезпеку.

Нагадаємо, прокурори просять суд відсторонити Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра України та призначити йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 120 млн грн.

Історія з Чернишовим

Нагадаємо, 13 червня НАБУ та САП повідомили про підозру в неправомірному збагаченні низку колишніх підлеглих Чернишова в Міністерстві регіонального розвитку і НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко стверджував, що НАБУ нібито готує підозру Чернишову, але цього поки так і не сталося.

17 червня Чернишов в онлайн-форматі відкрив форум «Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery», який відбувся у Києві. На тлі цього у Мережі стали «розганяти» чутки, що міністр нібито втік за кордон і, можливо, не хоче повертатися до України.

Натомість у Мін’єдності запевнили, що віцепрем’єр Чернишов перебуває у плановому відрядженні.

В «Українській правді» з’явилася стаття, що підозріле відрядження Чернишова нібито може бути пов’язаним з корупційною справою.

Скандал був змушений коментувати особисто президент Зеленський. Він запевнив, що Чернишов перебуває у плановому відрядженні і обов’язково повернеться на Батьківщину.

У неділю, 22 червня, Олексій Чернишов заявив, що повернувся до України.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СУД У СПРАВІ ВІЦЕПРЕМ’ЄРА ОЛЕКСІЯ ЧЕРНИШОВА НАЖИВО