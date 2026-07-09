Суд щодо вбивства Березовської: адвокат експоліцейського пояснив, чому у підвалі лежали сокири та лопати

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Адвокат експоліцейського Київської області Віталія Жиковича, другого підозрюваного у вбивстві Анастасії Березовської, Анатолій Іванов озвучив свою версію про підвальне приміщення. Він запевняє, що це не катівня, а бомбосховище.

Про це він сказав із зали суду у четвер, 9 липня.

За його словами, лопати і сокира були у підвалі, щоб у разі прильоту себе відкопати.

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«Кожної ночі тут прилітає, і тут, хто живе у приватних будинках, має підвал. І не дай Боже прилетить, коли людина в підвалі, будиночок завалюється. Щоб себе якось відкопати, логічно, що маємо лопатку та сокиру», — сказав він.

Він звинувачує журналістів у тому, що ті розкрили таємницю слідства. Зауважимо, що вперше про «підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур» повідомила Служба безпеки України.

«Перед тим, як це все кидати в ЗМІ. І, по-перше, навіщо було представникам ОП кидати ці фото? Це оперативна зйомка, це докази, не докази. Це таємниця слідства», — зауважив адвокат.

За інформацією прокурора, Віталію Жиковичу загрожує довічне ув’язнення у разі доведення його провини у вбивстві Анастасії Березовської. Його відправили під варту на 2 місяці без права на заставу.

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Вбивство головної підозрюваної у замаху на Єрмолаєва Березовської — останні новини

Нагадаємо, за інформацією Офісу генпрокурора, Березовська, яку раніше підозрювали у замаху на вбивство українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повернулася до України 1 липня, а вже за кілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли закопаним у Київській області. 7 липня правоохоронці оголосили підозру двом затриманим.

Журналісти «Схем» встановили, що одним із підозрюваних є 33-річний уродженець Житомира Владислав Реут. Офіційне слідство називає його чинним співробітником Головного управління розвідки Міноборони. Другий причетний до вбивства українки — є 49-річний уродженець Умані. До 2020 року він працював у карному розшуку поліції Київської області, а також міг бути бійцем «Правого сектору».

Під час обшуку у помешканні колишнього правоохоронця виявили підвальне приміщення, схоже на кімнату тортур, розповіли в СБУ.

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