Суд скасував поновлення на посаді судді Львова з громадянством РФ

Раніше журналісти, а потім і в СБУ встановили, що Львов від 1999 року має російське громадянство. Попри численні докази, сам екссуддя цього не визнає.

Шостий апеляційний адмінсуд Києва 12 червня скасував рішення суду першої інстанції щодо поновлення Богдана Львова на посаді судді Верховного суду і виплати зарплати "за час вимушеного прогулу". Нагадаємо, 2022 року стало відомо, що Львов має російське громадянство.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Рішення Київського окружного адміністративного суду від 10 січня 2024 року скасувати в частині задоволення позовних вимог Львова Богдана Юрійовича про визнання протиправним і скасування наказу голови Верховного суду від 4 жовтня 2022 року про відрахування судді Львова зі штату Верховного суду, зобов’язання ВС зарахувати суддю Львова Богдана Юрійовича до штату Верховного суду в Касаційній господарський суд з 5 жовтня 2022 року", – зачитав рішення головуючий суддя.

Представниця Верховного суду на засіданні заявила, що очільник суду Всеволод Князєв, видавши наказ про припинення повноважень Львова, діяв у межах законодавства та відповідно до наданих йому повноважень. Тому у ВС просили скасувати рішення першої інстанції та відмовити в задоволенні позову Львова.

Водночас адвокати Львова стверджували, що наказ про припинення повноважень судді був незаконним, і що Львов "не є громадянином РФ" і "не набував такого статусу в минулому". Тож суддя просив не задовольняти апеляційну скаргу ВС, і залишити без змін рішення першої інстанції.

Апеляційну скаргу підтримав представник третьої сторони – СБУ. Він підтвердив на засіданні, що спецслужба встановила наявність російського громадянства у Львова. Представник СБУ також звернувся до колегії з проханням повністю відмовити в задоволенні позову Львова.

Сам Львов висловив подив після оголошення судового рішення і сказав, що не очікував його:

"Якщо все-таки питання громадянства трохи за межами сьогоднішнього процесу, то, на мій погляд, визнати правомірним таке звільнення – це неможливо, неприпустимо. Хоча ми прослухали лише резолютивну частину рішення і щось казати про мотиви можна буде лише після ознайомлення з повним текстом".

Львов наголосив, що буде "робити все, щоб очистити своє ім’я".

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На цьому ж судовому засіданні були розглянуті нові докази – матеріали справи, які додатково підтверджують наявність у Львова громадянства РФ. Йдеться про інтерв’ю судді для проєкту "Схеми" та копію договору дарування Львовом частки московської квартири його дружині. Так, у договорі дарувальником вказаний "громадянин Російської Федерації Богдан Львов" із зазначенням детальних даних його російського паспорта.

Сам Львов заявив, що "ніколи не підписував таких договорів" і "заперечує його існування". Водночас він підтвердив, що квартира у Москві була приватизована, і він подарував частку в ній своїй дружині – але "за українським паспортом".

Таку можливість заперечив представник СБУ. Він вказав, що право власності могло бути зареєстроване тільки громадянином РФ. В іншому разі державний реєстратор не встановив би особу Львова за паспортом громадянина України.

Нагадаємо, восени 2022 року стало відомо, що Львов понад 20 років тому отримав російське громадянство на підставі довідки військовослужбовця, а потім поновив паспорт громадянина РФ після досягненню 45-річного віку – 2012 року. Після цього голова Верховного суду відрахував Львова зі штату суддів ВС.

Проте в січні 2024 року Київський окружний адмінсуд поновив Львова на посаді та постановив виплатити йому зарплату "за час вимушеного прогулу".

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