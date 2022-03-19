Суд скерував 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ - Офіс генпрокурора

Суд скерував 34,5 млн гривень з речових доказів на потреби ЗСУ - Офіс генпрокурора

Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій.

В Україні суд ухвалив рішення про спрямування понад 34,5 млн грн на потреби Збройних Сил України.

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кошти були арештовані у кримінальних справах щодо корупційних схем серед посадових осіб. Вони заволоділи державними коштами під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва.

Нагадаємо, що з початку російської агресії в Україні загинуло 112 дітей. Ще 140 отримали поранення різного ступеню важкості. Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.