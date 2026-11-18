Ігор Коломойський / © ТСН

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У середу, 18 листопада, Шевченківський районний суд Києва задовольнив скаргу бізнесмена Ігоря Коломойського на бездіяльність виконувача обов'язків генерального прокурора Антона Ковальського.

Про це повідомила сторона захисту бізнесмена.

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Підставою для звернення до суду стало ігнорування керівництвом прокуратури скарги про грубе порушення розумних строків у кримінальному провадженні: під час допиту Ігоря Коломойського як підозрюваного сторона обвинувачення без будь-яких пояснень чи обґрунтувань перервала слідчу дію (допит), залишивши розслідування у підвішеному стані.

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На думку захисту, такі дії свідчать про навмисне затягування розумних строків досудового розслідування.

Через дії слідчих, Коломойський подав відповідну скаргу на ім'я виконувача обов'язків Генерального прокурора, проте вона залишилася без розгляду. Після цього адвокати звернулися до суду з вимогою визнати таку бездіяльність незаконною. І суддя підтримала позицію захисту та зобов'язав в.о. Генпрокурора невідкладно, але не пізніше трьох днів після отримання копії ухвали, розглянути скаргу по суті.

«Це судове рішення створює правові підстави для того, щоб вище керівництво прокуратури зреагувало на ситуацію із зупиненим слідством і, тепер прокуратура має дати вказівку відновити допит Коломойського, який раніше зупинили без пояснень», - зазначив адвокат



Ухвала набрала законної сили в день її проголошення, тобто вже сьогодні.

Нагадаємо, цього тижня Ігоря Коломойського після понад двотижневої перерви знову доправили на судове засідання. Бізнесмен заявив, що інформація про нібито підготовку замаху на нього є вигадкою, покликаною не допустити його участі в судових процесах. Тим часом суд відхилив апеляцію захисту та збільшив розмір застави до 782 млн грн.

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