Суд у Гаазі зобов'язав Росію виплатити 5 млрд доларів компенсації Нафтогазу

Гаазький суд зобов’язав Росію сплатити 5 млрд доларів компенсації за збитки та втрачене майно Нафтогазу в Криму.

5 млрд доларів — таку компенсацію Російська Федерація зобов’язана сплатити Нафтогазу за збитки, завдані захопленням активів компаній Групи Нафтогаз в АР Крим у 2014 році.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня 2023 року, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

За словами очільника Групи Нафтогазу Олексія Чернишова, тепе РФ має виконати це рішення відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним правом.

Зокрема, суд встановив, що сума такої компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації. Попри наполягання Росії на тому, що Нафтогаз не має права на будь-яку компенсацію за експропріацію його активів, Арбітражний трибунал не погодився з таким твердженням.

Сума компенсації, встановлена цим рішенням, є найбільшою сумою, присудженою міжнародним арбітражним трибуналом як компенсація за експропріацію Росією активів у Криму.

Крім цього, суд ухвалив рішення, що РФ повинна відшкодувати Нафтогазу витрати, пов’язані з цим арбітражним провадженням.

Слід додати, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак, у разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи РФ.

Нагадаємо, раніше Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової за депортацію українських дітей до Росії.

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