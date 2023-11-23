Суд у Києві наклав арешт на 22 квартири та 15 автомобілів нардепа Дубінського, його матері та ексдружини

За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Олександра Дубінського, а також його матері та колишньої дружини.

Про це йдеться в ухвалі суду, опубліковані 22 листопада в Єдиному реєстрі судових рішень.

У тексті судового рішення не вказано прізвище народного депутата, але з викладених обставин можна зробити висновок, що йдеться саме про Олександра Дубінського.

Також читайте 60 діб тримання під вартою: суд обрав запобіжний захід Дубінському

Ще у 2020 році “Центр протидії корупції” звернувся до генпрокурора із заявою про те, що народний депутат Олександр Дубінський та його близькі родичі (мати і дружина) протягом кількох останніх років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, 2 будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2,5 мільйонів доларів. При цьому офіційні доходи нардепа та його близьких родичів не могли дозволити їм набути таку кількість майна.

Наприкінці грудня 2019 року Дубінський почав переписувати частину свого майна на матір-пенсіонерку і дружину Олесю Цибко. Згодом стало відомо, що Дубінський і Цибко розлучені. Офіційна дата розлучення невідома, проте станом на листопад 2019 вони ще були у статусі подружжя.

У ЦПК тоді зазначали, що приховування численного майна може свідчити про те, що Дубінський хотів ухилитись від сплати податків та легалізувати незаконно отриману власність.

Після того, як Печерський райсуд Києва зобов’язав внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати розслідування, у 2021 році Офіс Генпрокурора відкрив провадження за цією заявою. Прокурор клопотав про арешт майна за цією справою і суд погодився.

Арешт було накладено, зокрема на 22 квартири та 15 автомобілів Дубінського та його родичів.

Яким майном володіє Дубінський та його родичі

У заяві ЦПК ідеться, що народний депутат України має у власності:

2 квартири вартістю $100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві;

6 земельних ділянок у с. Хотів на Київщині, на двох із яких зведено маєток;

земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва;

квартиру в елітному житловому комплексі "Французький квартал" у Печерському районі Києва;

квартиру на масиві Теремки міста Києва;

Станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його мати-пенсіонерка має у власності:

19 об’єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів;

2 автомобілі Mercedes-Benz;

2 автомобілі BMW;

автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Колишня дружина народного депутата має у власності 7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа. За декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад $300 тисяч.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ та ДБР нардепу Олександру Дубінському було повідомлено про підозру у державній зраді та у створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі ній.

Читайте також: