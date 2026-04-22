Суд у справі Фаріон: обвинувачений хотів повіситись просто під час засідання — подробиці

Суд продовжив розгляд справи.

Дар'я Щербак
В'ячеслав Зінченко

Під час судового засідання у справі Ірини Фаріон обвинувачений В’ячеслав Зінченко намагався вчинити самогубство. Він хотів повіситись на футболці.

Про це пишуть Новини.LIVE.

Проте охорона зупинила хлопця.

Він також заявив про свою неготовність брати участь у процесі через стан, пов’язаний із голодуванням. За його словами, він не їсть і не п’є з 17 квітня.

Попри це суд ухвалив рішення продовжити розгляд справи та перейти до стадії дебатів.

У ході засідання він також заявив, що не причетний до вбивства Ірини Фаріон.

Йому продовжили тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб.

Вбивство Ірини Фаріон — останні новини

Нагадаємо, мовознавиця Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у неї. Науковиця була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.

Незважаючи на проведену операцію, Фаріон померла після 23:00 того ж дня.

Після тривалого розслідування, в якому, зокрема, перевірялася версія про причетність російських неонацистів, правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра.

26 липня того ж року обрали запобіжний захід для Зінченка — тримання під вартою без права внесення застави на 60 днів. Пізніше, у грудні 2024-го, справу перекваліфікували та направили до суду за статтями «Умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості» та «Незаконне поводження зі зброєю».

Наразі підозрюваний провини не визнає.

