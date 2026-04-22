Суд у справі Фаріон: обвинувачений хотів повіситись просто під час засідання — подробиці
Суд продовжив розгляд справи.
Під час судового засідання у справі Ірини Фаріон обвинувачений В’ячеслав Зінченко намагався вчинити самогубство. Він хотів повіситись на футболці.
Про це пишуть Новини.LIVE.
Проте охорона зупинила хлопця.
Він також заявив про свою неготовність брати участь у процесі через стан, пов’язаний із голодуванням. За його словами, він не їсть і не п’є з 17 квітня.
Попри це суд ухвалив рішення продовжити розгляд справи та перейти до стадії дебатів.
У ході засідання він також заявив, що не причетний до вбивства Ірини Фаріон.
Йому продовжили тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб.
Вбивство Ірини Фаріон — останні новини
Нагадаємо, мовознавиця Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у неї. Науковиця була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.
Незважаючи на проведену операцію, Фаріон померла після 23:00 того ж дня.
Після тривалого розслідування, в якому, зокрема, перевірялася версія про причетність російських неонацистів, правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра.
26 липня того ж року обрали запобіжний захід для Зінченка — тримання під вартою без права внесення застави на 60 днів. Пізніше, у грудні 2024-го, справу перекваліфікували та направили до суду за статтями «Умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості» та «Незаконне поводження зі зброєю».
Наразі підозрюваний провини не визнає.