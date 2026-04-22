В'ячеслав Зінченко

Під час судового засідання у справі Ірини Фаріон обвинувачений В’ячеслав Зінченко намагався вчинити самогубство. Він хотів повіситись на футболці.

Проте охорона зупинила хлопця.

Він також заявив про свою неготовність брати участь у процесі через стан, пов’язаний із голодуванням. За його словами, він не їсть і не п’є з 17 квітня.

Попри це суд ухвалив рішення продовжити розгляд справи та перейти до стадії дебатів.

У ході засідання він також заявив, що не причетний до вбивства Ірини Фаріон.

Йому продовжили тримання під вартою без права на заставу ще на 60 діб.

Нагадаємо, мовознавиця Ірина Фаріон була вбита 19 липня 2024 року. Близько 19:30 у Львові на вулиці Масарика невідомий чоловік вистрелив у неї. Науковиця була госпіталізована з вогнепальним пораненням голови.

Незважаючи на проведену операцію, Фаріон померла після 23:00 того ж дня.

Після тривалого розслідування, в якому, зокрема, перевірялася версія про причетність російських неонацистів, правоохоронці затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра.

26 липня того ж року обрали запобіжний захід для Зінченка — тримання під вартою без права внесення застави на 60 днів. Пізніше, у грудні 2024-го, справу перекваліфікували та направили до суду за статтями «Умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості» та «Незаконне поводження зі зброєю».

Наразі підозрюваний провини не визнає.