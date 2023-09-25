Суд у справі Коломойського: бізнесмен оскаржує свій запобіжний захід (фото, відео)

Коломойський розповів журналістам про умови в СІЗО, де його утримують.

У Київському апеляційному суді 25 вересня розпочався розгляд скарги українського бізнесмена Ігоря Коломойського на обраний йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в майже 510 млн грн.

Про це повідомляють журналісти із судової зали.

Коломойського доправили вдень 25 вересня до Київського апеляційного суду. Там уже розпочався розгляд скарги бізнесмена на обраний для нього запобіжний захід.

Що сказав Коломойський перед засіданням

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Перед засіданням Коломойський сказав журналістам, що очікує від суду справедливості. Бізнесмен також повідомив, що його утримують у нормальних умовах, стан здоров’я задовільний, однак із невідомих причин не дозволяють бачитися з рідними.

Додамо, перед засіданням суд задовольнив клопотання захисту про те, щоб Коломойський перебував не у спеціальному прозорому боксі, а поруч зі своїми адвокатами.

Хто прибув підтримати Коломойського на суді

На судове засідання прийшли працівники телеканалу 1+1 – телеведуча Наталія Мосейчук, телеведучий та актор Юрій Горбунов, а також ексміністр культури Олександр Ткаченко.

Кореспонденти із зали суду повідомляють, що представники каналу 1+1 хочуть взяти Коломойського на поруки.

Присутні на засіданні апеляційного суду у справі Ігоря Коломойського / Фото: Радіо Свобода

Коломойський в апеляційному суді: що бізнесмен розповів журналістам

Що відомо про справу Коломойського

На початку вересня правоохоронці повідомили про підозру Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство (стаття 190) та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209). Згодом суд обрав бізнесмену запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Сам Коломойський не погоджується з висунутими йому звинуваченнями.

Коли Коломойського доправили до СІЗО, його адвокати заявили, що бізнесмен не вноситиме заставу, адже вважає обраний йому запобіжний захист "необґрунтованим і хоче дочекатися рішення апеляції".

Згодом бізнесмену оголосили додаткову підозру у скоєнні злочину за трьома статтями: незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення; заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою в особливо великих розмірах; легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

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