Суд ухвалив рішення щодо Валентини Молодої після подій у Петропавлівській Борщагівці: подробиці

Валентина Молода / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Валентину Молоду взяли під варту на 60 діб без права застави. Її підозрюють в підривній діяльності проти українських військових після подій у Петропавлівській Борщагівці.

Про це стало відомо під час трансляції із зали суду.

Реклама

Що відомо про рішення суду щодо Валентини Молодої

За даними слідства, жінку підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розголошенні даних про розташування українських військових.

Реклама

Виконувати рішення суду буде СБУ Києва та області під контролем прокурора Київської обласної прокуратури Грушевського. Ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді протягом 5 днів.

Сама Валентина Молода заявила про намір оскаржувати запобіжний захід. На запитання журналістів щодо подання апеляції вона відповіла: «Звісно, але не з державним захисником».

Скандал у Петропавлівській Борщагівці — останні новини

Нагадаємо, у Києві суд обирав запобіжний захід Валентині Молодій. Жінку підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розголошенні даних про розташування військових.

Передумовою став інцидент у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Туди жінка приїхала на автомобілі швидкої допомоги, представилася медикинею та заявляла про нібито утримання заручників у будівлі.

Реклама

Водночас раніше журналісти «Слідство.Інфо» з’ясували, що клініка «Мед-престиж», власницею якої представлялася Молода, припинила роботу ще 2023 року. Сам автомобіль швидкої допомоги, за даними журналістів, продали 2024 року.

Сутички в Петропавлівській Борщагівці викликали резонанс через гучні заяви про катування військових. Правоохоронці розкрили, хто стояв за провокацією, чого хотів досягти та що насправді відбувалося за стінами будівлі.

Новини партнерів

Новини партнерів