Справа Чернишова: суд ухвалив рішення щодо відсторонення з посади

Олексій Чернишов

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Вищий антикорупційний суд відмовив у клопотанні антикорупційних органів про відсторонення Олексія Чернишова з посади віцепрем’єр-міністра — міністра національної єдності.

Пряму трансляцію із зали суду вело видання Еспресо TV.

Рішення про не відсторонення міністра ухвалене 2 липня під час розгляду відповідного подання.

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Що відомо про справу Чернишова

Нагадаємо, 13 червня 2025 року НАБУ та САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні низці колишніх підлеглих Олексія Чернишова у Міністерстві розвитку громад і територій та НАК «Нафтогаз України».

Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що НАБУ нібито готує підозру самому Чернишову, однак офіційного підтвердження цього не було.

17 червня Чернишов дистанційно відкрив міжнародний форум у Києві, що спровокувало чутки про його можливу втечу з країни. Згодом в Мін’єдності запевнили, що поїздка була плановою. Про це заявив і президент Володимир Зеленський.

22 червня міністр повідомив, що повернувся до України. Згодом НАБУ оголосило підозру Чернишову.

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За даними слідства, 2022 року, коли Чернишов очолював Мінрегіон, він нібито сприяв забудовникові в отриманні майна за заниженою ціною. Йдеться про земельну ділянку та будівлю у Києві, що надавалася в рамках інвестдоговору. Через це держава, за оцінками слідства, втратила понад 1 млрд грн. Сам Чернишов, за версією детективів, отримав знижку на квартири на суму близько 14,5 млн грн.

ВАКС арештував ділянку, де планувалося зведення будинку.

Адвокати міністра заперечують вину їхнього клієнта та стверджують, що він діяв у межах посадових повноважень і не мав особистої вигоди. На суді Чернишов заявив, що не завдав державі жодних збитків.

27 червня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді застави — 120 млн грн. Адвокати заявили про плани оскаржити це рішення в апеляції. За інформацією Суспільного, станом на 1 липня застава не внесена. У НАБУ попередили, що в разі несплати впродовж п’яти днів клопотатимуть про тримання під вартою.

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