Суд ухвалив вирок російському агенту, який підірвав авто прокурора у Дніпрі

Суд відправив терориста за ґрати на 15 років

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Російський агент отримав вирок суду у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Чоловіка визнано винним у скоєнні терористичного акту проти працівника прокуратури у місті Дніпро.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Оперативники СБУ та Національної поліції провели успішну операцію, затримавши виконавця злочину та його спільника «за гарячими слідами» вже 6 червня поточного року. Внаслідок цього зухвалого нападу правоохоронець дістав незначні тілесні ушкодження, а його автівка була знищена вщент.

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Слідство встановило особу ворожого агента — ним виявився 30-річний мешканець Полтавської області. Як з’ясувалося, росіяни завербували його через популярний месенджер «Телеграм», обіцяючи «легкі заробітки».

Згідно з матеріалами справи, фігурант спочатку ретельно стежив за прокурором, збираючи дані про його щоденний графік та маршрути пересування. Після цього, за прямою вказівкою свого куратора, агент заклав саморобну бомбу під машину прокурора. Дочекавшись вибуху, він зафіксував наслідки теракту на відео, щоб підтвердити виконання завдання своїм замовникам.

Суд визнав російського агента винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111).

Закінчений замах на вчинення терористичного акту (ч. 2 ст. 258).

Незаконне поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263).

Незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв (ч. 1 ст. 263-1).

Щодо спільника засудженого громадянина, досудове розслідування наразі триває. Воно має на меті встановити ступінь його залученості до підготовки та здійснення теракту для подальшої правової оцінки його дій та можливого висунення обвинувачення.

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Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала агентів РФ, які намагалися підірвати воїна ЗСУ. Фігурантам за співпрацю з РФ загрожує до 12 років тюрми.