Суд в Італії остаточно виправдав нацгвардійця Віталія Марківа

Касаційний суд Рима "поставив крапку" у справі нацгвардійця Віталія Марківа і визнав його абсолютно невинним.

Сьогодні, 9 грудня, Верховний касаційний суд Рима, третя і найвища інстанція, остаточно виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Касаційний суд відхилив усі клопотання сторони обвинувачення і залишив у силі виправдальний вирок Марківу.

Про це розповів активіст української громади в Італії і адвокат Олесь Городецький.

“У справі Марківа поставлена крапка. Всі позови відхилені. Рішення Міланського суду залишили в силі. Ура!”, — зазначив Городецький у Facebook.

Сам Марків підтвердив цю інформацію на сторінці в Іnstagram.

"Сьогодні поставлена крапка! Ми виграли в Касаційному рішенні. Всі позови були відкинуті. Щиро дякую усім причетним. Це наша спільна перемога. Правда завжди перемагає", — емоційно зазначив нацгвардієць.

Нагадаємо, що нацгвардійця Віталія Марківа в Італії звинувачували у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. Його засудили до 24 років позбавлення волі в Італії.

У листопаді 2020 го Марківа повністю виправдали і він повернувся до України.

У жовтні цього року Марків уперше став батьком: у нього народився син.