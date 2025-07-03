Суд в Україні вперше визнав факт шлюбних стосунків між чоловіками: вони возз’єднаються за кордоном

Вперше стосунки між двома чоловіками український суд визнав сім’єю / © pixabay.com

Реклама

В Україні суд вперше встановив наявність фактичних шлюбних стосунків між двома чоловіками.

Про це передає «Судово-юридична газета» з посиланням на рішення суду.

Зазначається, що один із чоловіків від 2024 року перебуває на дипломатичній службі в Ізраїлі у довгостроковому відрядженні. Він просив дозвіл на возз’єднання з партнером, який наразі перебуває в Україні.

Реклама

Річ у тому, що МЗС України відмовилося випустити цивільного партнера дипломатичного працівника за кордон як члена сім’ї дипломата, оскільки українське законодавство визнає поняття шлюбу лише як сімейний союз жінки та чоловіка. Тому чоловіки вирішили звернутися до суду для визнання факту наявності шлюбних взаємин між ними.

Одностатева пара стверджувала, що вони проживають однією сім’єю, як цивільні партнери, від 2013 року. 2017-го вони навіть провели цивільну церемонію одруження, а 2021 року уклали офіційний шлюб у Сполучених Штатах і мають відповідне свідоцтво про шлюб американського зразка.

Суд допитав свідків, які розповіли, що чоловіки вже давно проживають разом, ведуть спільний побут, разом купляють речі, їжу, придбали автомобіль тощо. Також у суді досліджувалися сімейні фото чоловіків, фото з церемонії їхнього одруження та квитки на авіарейси.

Зрештою, суд визнав їхні докази вагомими і встановив факт спільного проживання чоловіків однією сім’єю та наявність фактичних шлюбних взаємин між ними.

Реклама

У суді ім’я дипломата не вказується. Але як звернуло увагу «Громадське», посаду першого секретаря Посольства України в державі Ізраїль займає Зорян Кісь — відкритий гей, який має багаторічного партнера Тимура Левчука.

Раніше повідомлялося, що в Києві таксист вигнав пасажирів через манікюр у хлопця.