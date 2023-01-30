Суд вдруге не обрав запобіжного заходу меру Полтави, підозрюваного в розголошенні даних про ЗСУ

Олександра Мамая залишили на посаді мера Полтави і жодного запобіжного заходу йому не обрали.

Суд Полтави 30 січня залишив міського голову Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ, без запобіжного заходу. Попередню ухвалу суду оскаржували прокуратура і слідчий, але апеляція не змінила рішення.

Про це повідомляють місцеві видання.

За даними журналістів, матеріали справи щодо Олександра Мамая Полтавський апеляційний суд розглянув із другої спроби. Судове засідання минуло у закритому режимі.

У справі щодо розголошення даних про ЗСУ прокуратура оскаржувала рішення Київського районного суду щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади Мамая. У результаті суд залишив без змін рішення Київського райсуду — не обирати міському голові жодного запобіжного заходу.

Зазначається, що в апеляційного суду ще одне засідання, на якому прокурори спробують оскаржити відсторонення міського голови від посади.

До слова, 27 січня під час розгляду скарги прокуратури засідання не відбулося через відключення світла у будівлі апеляційного суду.

Справа мера Полтави Мамая

СБУ вручила підозру меру Полтави 29 грудня 2022 року. Мамая підозрюють правоохоронці в розголошенні інформації щодо переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів.

За даними СБУ, міський голова Полтави поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні міністерством оборони України, ні іншими уповноваженими державними органами.

Сам Мамай заявив, що поширена ним інформація була відкритою. Своєї провини він не вбачає. Мер Полтави вважає, що таким чином його намагаються усунути з посади і підозру назвав "політично вмотивованою".

Київський райсуд Полтави почав розглядати справу Мамая, слідчі судді кілька разів заявляли про самовідводи.

23 січня Київський райсуд Полтави відмовився відсторонити від посади Олександра Мамая.

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