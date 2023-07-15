Суд відмовив у зміні запобіжного заходу для заступника директора поліклініки з закритим укриттям

Суд відмовився змінювати запобіжний захід для заступника директора київської поліклініки, де 1 червня не відкрили бомбосховище під час обстрілу, після чого загинули люди.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

"Голосіївський районний суд міста Києва розглянув та відхилив клопотання заступника директора поліклініки, який є одним з підозрюваних у кримінальному провадженні щодо загибелі людей через зачинене укриття, щодо пом’якшення запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний просив суд пом'якшити йому запобіжний захід і відмінити обмеження на пересування. Суд заслухав доводи сторін та відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, охоронець поліклініки в Деснянському районі Києва Вадим Мошкін, за його словами, не встиг відчинити укриття після оголошення повітряної тривоги в ніч проти 1 червня. Тоді біля нього загинули троє людей: 9-річна дівчинка, її 34-річна мама та ще одна 33-річна жінка.

Спочатку охоронцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але згодом Київський апеляційний суд змінив його на перебування під нічним домашнім арештом.