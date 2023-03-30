Суд відмовив УПЦ МП у забезпеченні позову до заповідника "Києво-Печерська лавра"

УПЦ МП просила не допустити її виселення з території Лаври.

Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ МП до національного заповідника Києво-Печерська лавра.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі.

УПЦ МП просила не допустити її виселення з території Лаври.

"Суд відмовив у забезпеченні позову по справі №910/4552/23 від УПЦ до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсним правочину щодо односторонньої відмови договору, застосування наслідків недійсності розірвання Договору № 2 від 19 липня 2013 року про безоплатне користування релігійною організацією культовими будівлями та іншим майном, що є державною власністю", - ідеться в дописі міністра.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр культури Олександр Ткаченко прокоментував агресивні дії представників УПЦ МП, які сьогодні завадили роботі комісії Мінкульту у Києво-Печерській лаврі.

Крім того, ми раніше інформували, що митрополит УПЦ МП Павло пригрозив представникам ЗМІ фізичною силою. Сталося це під час спілкування з пресою біля Києво-Печерської лаври.

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