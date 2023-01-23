Суд відмовився відсторонити від посади мера Полтави, якого підозрюють у "зливанні" даних про ЗСУ

Суд 23 січня відмовився відсторонити від посади мера Полтави Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ.

Про це повідомляє "Суспільне".

Відомо, що на відстороненні Мамая наполягали представники прокуратури. Це клопотання розглянув суддя Київського райсуду Полтави 23 січня.

Засідання тривало понад дві години. Втім, суддя все ж вирішив не відсторонювати від посади голову Полтави Олександра Мамая.

Прокуратура заявила, що оскаржуватиме це рішення суду. На підготовку апеляційної скарги вони мають 5 днів.

Крім того, 20 січня цей же суд під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Олександра Мамая ухвалив рішення відпустити його під особисте зобов’язання. Засідання відбулося у закритому режимі. Прокуратура просила взяти його під варту.

Що відомо про справу Мамая

Підозру меру Полтави СБУ вручила 29 грудня 2022 року. Правоохоронці підозрюють Мамая в розголошенні інформації щодо переміщення озброєння та бойових припасів, переміщення або розміщення українських військових підрозділів.

Мер Полтави, за даними СБУ, поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні генеральним штабом ЗСУ, ні міністерством оборони України, ні іншими уповноваженими державними органами.

Сам Олександр Мамай заявив, що поширена ним інформація була відкритою. Своєї провини він не вбачає. Мер Полтави вважає, що таким чином його намагаються усунути з посади і підозру назвав "політично вмотивованою".

Перед тим, Київський райсуд Полтави почав розглядати справу Мамая, слідчі судді кілька разів заявляли про самовідводи.

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