Суд відмовив у залученні Ігоря Коломойського до справи Порошенка щодо оскарження санкцій

Ігор Коломойський

Реклама

Касаційний адміністративний суд відмовив у задоволенні клопотання про залучення бізнесмена Ігоря Коломойського як третьої особи у справі, ініційованій п’ятим Президентом України Петром Порошенком. Йдеться про судове оскарження указу Президента №81/2025 від 12 лютого 2025 року, яким санкції були запроваджені одночасно проти Порошенка, так і проти Коломойського.

Клопотання про залучення ґрунтувалося на тому, що обидва фігуранти є суб’єктами одного й того ж нормативно-правового акту. Зазначалося, що рішення про санкції ґрунтувалося на однакових підставах, ухвалювалося тими самими органами та за аналогічною процедурою.

Втім, суд дійшов висновку, що таких обставин недостатньо для залучення Коломойського до справи як третьої особи, й відмовив у задоволенні клопотання. Повний текст судового рішення наразі не оприлюднено.

Реклама

Попри це, бізнесмен планує окремо оскаржити запроваджені щодо нього санкції у Верховному Суді. Не виключається, що в подальшому ці дві справи — Порошенка та Коломойського — можуть бути об’єднані, з огляду на спільний предмет спору та однакових суб’єктів владних повноважень, задіяних у процесі ухвалення відповідного указу