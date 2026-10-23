Суд не заборонив мобілізацію чоловіка вагою 143 кг із тяжкими захворюваннями: у чому причина

Суд відмовив у забороні мобілізації чоловіка / © pexels.com

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Харківський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов’язаному з ожирінням III ступеня та іншими серйозними захворюваннями у проханні тимчасово заборонити його примусовий призов, затримання, доставлення до територіального центру комплектування та направлення до військової частини. Чоловік наполягав, що мобілізаційні заходи до завершення медичного обстеження можуть загрожувати його здоров’ю та життю.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Позивач оскаржує дії територіальних центрів комплектування, пов’язані з його взяттям на військовий облік у Харкові та проведенням мобілізаційних заходів. Окремо він звернувся до суду із заявою про забезпечення позову, попросивши заборонити відповідні дії до набрання законної сили рішенням у справі.

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Своє прохання чоловік обґрунтував, зокрема, станом здоров’я. За його словами, він має ожиріння III ступеня, важить 143 кг, а індекс маси тіла становить 44,1. Також він повідомив про чотири перенесені порожнинні операції на кишківнику та черевній стінці, рецидивну післяопераційну грижу й інші хронічні захворювання.

Додатковим аргументом позивача був статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+». Він побоювався, що це може призвести до затримання та примусової мобілізації до завершення судового розгляду й необхідного медичного обстеження.

Чому суд відмовив у забезпеченні позову

Суд дійшов висновку, що чоловік не довів наявності достатніх правових підстав для тимчасової заборони мобілізаційних заходів. Зокрема, позивач не надав належних доказів того, що без застосування таких заходів забезпечення позову виконання майбутнього судового рішення або ефективний захист його прав буде істотно ускладнено чи унеможливлено.

Також суд зазначив, що позивач не конкретизував коло осіб, яким слід заборонити вчиняти відповідні дії. Сам по собі статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+», за висновком суду, не свідчить про порушення його прав.

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Суд наголосив, що забезпечення позову не може підміняти розгляд справи по суті. Законність дій ТЦК, які оскаржує чоловік, ще має бути оцінена під час розгляду основного позову.

Ухвалою від 16 жовтня 2026 року у справі №520/30634/26 Харківський окружний адміністративний суд залишив заяву про забезпечення позову без задоволення. Це рішення не є остаточним висновком щодо законності оскаржених дій ТЦК: основний спір суд ще має розглянути. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше чоловік, який має статус учасника бойових дій та воював ще з часів АТО, успішно оскаржив у суді відмову Центральної військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах та підрозділах логістики.

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