Суд відправив голову Комісії з регулювання азартних ігор Рудого у СІЗО

Іван Рудий після обрання запобіжного заходу заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

Печерський районний суд Києва у четвер, 19 грудня, обрав запобіжний захід для очільника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Згідно з рішенням суду він перебуватиме у СІЗО до 4 лютого 2025 року. Рудого підозрюють у сприянні діяльності російських онлайн-казино в Україні.

Про це повідомляє "Суспільне".

Іван Рудий після обрання запобіжного заходу заявив, що звинувачення проти нього сфабриковані.

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"Це повністю якась нісенітниця і дуже недбало сфабриковані якісь звинувачення, які не мають жодного підґрунтя, жодного сенсу, ні взагалі якогось причинно-наслідкового зв'язку", — сказав він.

На запитання чи знав він, що компанія, якій видавалась ліцензія на провадження грального бізнесу пов'язана із РФ, Рудий відповів, що саме СБУ компетентна надавати якісь коментарі або висновки КРАІЛу щодо того чи іншого заявника.

"І навіть, якщо інформація ввійде від приватного джерела, або від правоохоронця, ця інформація має бути детально перевірена, а вас немає функції та можливості встановлювати якісь факти. Тобто, ми можемо зібрати інформацію, ми можемо її за належністю переслати до компетентних органів і вже керуючись їх висновками, тільки після цього ми можемо керуватися в прийнятті своїх рішень", — сказав він.

18 грудня співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора затримали Рудого за підозрою у сприянні роботі російського онлайн-казино в Україні та незаконному зберіганні наркотиків. Під час обшуків у керівника КРАІЛ правоохоронці виявили та вилучили кокаїн у великій кількості.

Як зазначається в повідомленні ДБР, зокрема, під час досудового розслідування було встановлено, що КРАІЛ, який очолює Рудий, видала та за його вказівками навмисно не вчиняла дії щодо позбавлення ліцензії з організації азартних ігор у мережі інтернет комерційну структуру, бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли Росії.

Що відомо про Івана Рудого

Іван Рудий є колишнім військовим, він брав участь у бойових діях на сході України 2014 року, того самого року він отримав поранення та лікувався у харківському шпиталі.

Після служби у війську став секретарем Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей полеглих захисників України у Мінветеранів.

Також він брав участь в "Іграх нескорених" та був капітаном національної збірної України на цих змаганнях.

Уряд призначив Івана Рудого на посаду голови КРАІЛ 28 жовтня 2020 року. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей — головний орган влади зі спеціальним статусом, що регулює сферу організації та проведення азартних ігор і лотерей створили ще до вторгнення Росії.

У січні 2024 року НАЗК виявило у діях Івана Рудого ознаки корупції. За даними слідства, Рудий помстився керівниці апарату КРАІЛ, через що виніс на розгляд і проголосував за дисциплінарне провадження і відсторонення її від посади.

Нагадаємо, раніше про затримання Рудного повідомили ЗМІ. КРАІЛ останнім часом перебувала під прицілом журналістів та правоохоронців через роботу в Україні онлайн-казино, яке пов’язують з РФ.