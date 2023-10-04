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Суд відправив до СІЗО мера Сум Олександра Лисенка на два місяці: яку заставу призначили

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Суд відправив до СІЗО мера Сум Олександра Лисенка на два місяці: яку заставу призначили

Суд відправив в СІЗО мера Сум Олександра Лисенка на два місяці Фото: Суспільне

Очільник міста зазначив, що обвинувачення просило заставу у 10 млн гривень.

Меру Сум Олександру Лисенку, якого затримали на хабарі у два мільйона, обрали запобіжний захід — тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у три мільйони гривень.

Про це повідомляє кореспондент "Суспільного" із зали суду. 

Мера Сум та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу звинувачують у хабарництві. За рішенням суду, Олександр Лисенко залишиться під вартою до 2 грудня 2023 із можливістю внесення застави у розмірі 3 млн гривень.

Обмеження у разі внесення застави

У разі внесення застави, Лисенко не може покидати місто Суми без дозволу, а також зобов'язаний повідомляти прокурора про зміну місця проживання. Йому також заборонено спілкуватися з депутатами Сумської міськради. Засідання щодо арешту майна очільника Сум відбудеться пізніше.

За інформацією кореспондента, Лисенко сказав, що під час обшуків, у нього не було ніяких коштів. Він також заявив, що ні від кого грошей не вимагав, і йому кошти не пропонували. 

"Цих грошей я не бачив, не отримував і поруч з ними не знаходився. З фото можна подумати, що я був поруч з тією машиною, де були гроші. Але це не відповідає дійсності", — сказав він.

Нагадаємо, раніше САП склала клопотання про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави. 

Що відомо про Олександра Лисенка та його поплічника Олександра Журбу читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Дата публікації
Перегляди
185
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