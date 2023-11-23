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Суд відправив жительку Миколаївщини на роботу і змусив її віддавати 10% державі - що вона накоїла

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Суд відправив жительку Миколаївщини на роботу і змусив її віддавати 10% державі - що вона накоїла

На Миколаївщині суд покарав жінку / Фото: Credits

Жінка розповіла, що всі гроші вона повернула державі.

У Миколаївській області суд відправив жінку на 6 місяців виправних робіт з умовою, що вона віддаватиме державі 10% від свого заробітку. Сталось це через те, що вона зареєструвалась, як переселенка, хоча нікуди не їхала. 

Про це йдеться у вироку Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області. 

За даними суду, жителька Миколаївщини у квітні 2022 року через "Дію" зареєструвала себе та малолітню дитину, як внутрішніх переселенців, хоча нікуди зі свого дому не виїжджала. За це їй нарахували 10 тисяч гривень. 

На суді жінка провину визнала та розкаялась. Вона повідомила, що всі гроші уже повернула державі. 

Суд визнав жінку винною за ч.1 ст.190 КК України та призначив їй 6 місяців виправних робіт. Із цих коштів вона повинна віддавати державі 10% від виплат. Це рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді. 

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень
Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Миколаєві засудили корегувальника РФ

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Дата публікації
Перегляди
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