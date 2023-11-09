Суд відпустив додому полковника, який подарував гранати помічнику Залужного

Прокуратура наполягала на домашньому арешті, але суд не задовольнив це клопотання.

Печерський районний суд Києва залишив без запобіжного полковника Андрія Тімченка, який подарував бойові гранати помічнику Валерія Залужного Геннадію Частякову.

Про це передає "Суспільне".

Прокуратура наполягала на домашньому арешті для офіцера з апарату головкома. Проте суддя не задовольнила клопотання про домашній арешт.

За словами журналістів, сам Тімченко відмовився відповідати на запитання, звідки у нього взялися бойові гранати. Адвокат додав, що його підзахисний нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

За інформацією видання, статус підозрюваного для полковника залишається чинним. Також Тімченко зобов’язаний прибувати до слідчого за першою вимогою.

Нагадаємо, в селі Чайки на Київщині 6 листопада, у свій день народження загинув помічник головнокомандувача Валерія Залужного майор Геннадій Частяков. 13-річний син помічника Залужного був тяжко поранений.

Головком Залужний підтвердив загибель свого підлеглого і заявив, що в одному з подарунків спрацював вибуховий пристрій.

Дружина помічника головнокомандувача ЗСУ Геннадія Частякова також заявила, що граната була в подарунковому пакеті.

За словами очільника МВС Клименка, Частяков висмикнув кільце подарованої гранати, спровокувавши трагічний вибух.

Поліцейські вже знайшли колегу-військовослужбовця, який подарував фатальний пакунок. За інформацією джерел ТСН.ua, гранати входили до "подарункового набору", який на день народження Частякову презентував колега – полковник Тімченко.

За інформацією ДБР, йому вже повідомили про підозру за статтею "придбання, зберігання і збут вибухових пристроїв без дозволу".