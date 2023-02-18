Суд відсторонив Андрія Павелка від посади президента Української асоціації футболу

Слідство підозрює функціонерів в оборудці на мільйон доларів під час будівництва заводу з виробництва футбольної трави.

Печерський суд столиці 17 лютого із четвертої спроби відсторонив очільника Української асоціації футболу Андрія Павелка та його заступника Юрія Запісоцького від виконання обов’язків на місяць, до 17 березня 2023 року.

Засідання тривали чотири дні, адже команда адвокатів футбольних функціонерів усіляко затягувала засідання. А вже після судового вердикту в УАФ заявили, що до апеляційного розгляду Андрій Павелко все одно і далі виконуватиме обов'язки Президента.

Це рішення судді пов’язане із кримінальним провадженням проти керівників УАФ. Слідство підозрює функціонерів в оборудці на мільйон доларів під час будівництва заводу з виробництва футбольної трави. Схема проста: федерація футболу закупила обладнання для заводу через офшорну компанію. Власник цієї компанії – приятель Андрія Павелко. Відповідно, ціна завдяки цій оборудці збільшилась рівно на мільйон.

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І Павелко, і Запісоцький мають запобіжні заходи у вигляді арешту з правом внесення застави, яким вони і скористалися. На двох майже двадцять мільйонів гривень сплатила компанія “УАФ Маркетинг”. Наразі слідство встановлює усі обставини цього платежу та вважає, що гроші були внесені незаконно. До того ж стало відомо, що директора цієї компанії могли змусити сплатити заставу якраз керівники УАФ.

Після цього три місяці Павелко і Запісоцький провели в Апеляційному суді. Вони оскаржували рішення про свій арешт та внесення застави. Але, по суті, затягували судовий розгляд, часто приходячи на засідання суду без адвокатів.

Аналогічну історію вони намагалися розіграти і цього разу із суддею Білоцерківцем. Протягом трьох днів підозрювані приходили до суду без своїх захисників і просили відкласти засідання. Разом із тим, в коридорах суду поряд із функціонерами перебував адвокат Владислав Міфтахутдінов. Він теж захисник у цій справі і може брати участь у засіданнях.

Розірвати замкнуте коло вдалось під час судового засідання 17 лютого – замість того, щоб переносити засідання на наступний тиждень, суддя переніс його на дві години та викликав державного адвоката. Але разом із бесплатним захисником приїхав і адвокат платний. Але це не врятувало. Суддя відсторонив очільників УАФ від обійманих посад.