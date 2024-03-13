Суд виніс обвинувачувальний вирок нардепу Дубінському – НАЗК повідомило подробиці

Печерський районний суд Києва сьогодні, 13 березня, визнав винним народного депутата України у діях в умовах конфлікту інтересів.

Про це повідомило на своєму сайті Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

В повідомленні йдеться, що згідно з рішенням суду народний обранець повинен сплатити штраф. Зазначено, що вирок може бути оскаржено протягом 10 днів з дня його ухвалення. Постанова суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляції.

"Після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа буде внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення", – повідомили у НАЗК.

В тексті на сайті НАЗК не зазначено імені нардепа, проте відомо, що йдеться про Олександра Дубінського.

За матеріалами слідства 8 листопада 2023 року працівники НАЗК вручили чинному народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 КУпАП – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Зазначається, що Олександр Дубінський скористався своїм статусом, щоб відправити депутатські запити до МОЗ та ДБР у своїх власних цілях з метою уникнути кримінального переслідування за підробку документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.

"У серпні він надіслав депутатське звернення до МОЗ, у якому вимагав надати інформацію про хід та результати розгляду його попереднього звернення до Міністерства, службове підроблення якого власне і є предметом згаданого досудового розслідування", – повідомили у НАЗК.

Нагадаємо, Олександр Дубинський здійснив службове підроблення документів, щоб понад місяць відпочивати в Італії, Хорватії та Іспанії.

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