Суд виправдав солдата, який п’яним розстріляв з автомата командира танкового батальйону

Йдеться про розстріл командира батальйону Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майор Євгена Чорноконя, який загинув у липні 2022 року. Він служив від 2014-го.

У Миколаєві суддя Володимир Алейніков визнав солдата, який розстріляв командира танкового батальйону 36-ї ОБрМП Євгена Чорноконя, невинним в умисному вбивстві, зазначивши неналежне здійснення етапу повідомлення про підозру.

Про це йдеться у вироку Центрального районного суду Миколаєва, пише "Преступности.НЕТ".

За рішенням суду, "неналежне здійснення етапу повідомлення про підозру унеможливило правомірне здійснення наступних етапів кримінального провадження, призвело до викривлення змісту кримінально-правових і кримінальних процесуальних відносин і унеможливило внаслідок цього належну реалізацію учасниками цих відносин своїх прав і обов`язків".

Справа про розстріл командира танкового батальйону

Командир батальйону Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майор Євген Чорноконь загинув у липні 2022 року. Він служив від 2014-го.

Ввечері 28 липня солдат Валентин Гандебура, який був напідпитку після святкування дня народження військового товариша, завітав до польової кухні на території місця тимчасової дислокації у Миколаєві та влаштував суперечку з майором, під час якої вистрілив з автомата у офіцера, який загинув на місці, отримавши 5 куль.

Дії обвинуваченого кваліфікували за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України ("Умисне вбивство").

Підсудний Гандебура свою вину визнав та погодився з матеріалами слідства. Він говорив, що шкодує про те, що скоїв, та просив суддю про мінімальне покарання в межах санкції статті.

Обвинувачений розповів у суді, що того дня разом з іншими військовослужбовцями розвантажував фуру з напоями та випадково дізнався, що за документами він та його товариші отримали однострій.

За його словами, того ж дня він вживав алкоголь під час святкування дня народження. Медики після злочину зафіксували оп’яніння в 1,93 проміле алкоголю.

"Солдат напідпитку зі зброєю пішов до командира батальйону, щоб з`ясувати питання щодо форми. За його словам, він доклав патрон до патронника, оскільки знав, що буде ставити "неприємні" питання та передбачав, що розмовляти із ним не захочуть", - йдеться у джерелі.

Тож, Гандебура підійшов до Чорноконя, який перебував у їдальні.

"Підсудний поставив запитання: чому за документами видано форму, а солдати її не отримали? У відповідь його відправили до своїх командирів, а він сказав, що ті направили його до комбата. Потім Чорноконь помітив його оп’яніння та запитав, чи справді він вживав алкоголь. Солдат підтвердив. Після цього майор повідомив, що викличе військову службу правопорядку і буди приймати ряд рішень щодо стану військовослужбовця", - йдеться у джерелі.

Обвинувачений також зазначив, що від початку розмови лейтенант, який був з Чорноконем, дістав пістолет, зняв його з запобіжника та запитав: "Чого ти підійшов з автоматом?", а після цього навів пістолет на нього.

Військовслужбовець відреагував на це автоматною чергою в бік командира батальйону.

"Коли побачив мертвого комбата, то віддав автомат лейтенанту і чекав на подальші дії командування. Власні дії пояснити не зміг, лише сказав, що був злим та негативно відреагував на зброю, що була у руках лейтенанта", - йдеться у матеріалах справи.

Експерт зафіксував у тілі Чорноконя п’ять куль від автомату обвинуваченого, що стали причиною смерті.

Також під відеозапис був проведений слідчий експеримент за участю командира взводу, який став безпосереднім свідком злочину. Він підтвердив події та деталізував факт суперечки між солдатом та майором.

Суддя Володимир Алейніков не погодився з кваліфікацією злочину, яку запропонував військовий прокурор.

Алєйніков зазначив, що "предметом в межах цього кримінального провадження, є встановлений порядок несення військової служби; цей об`єкт вочевидь не є елементом злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України".

У зв’язку з цим Володимир Алейніков вирішив, що і досудове слідство повинен був проводити не слідчий Нацполіції, а Державне бюро розслідувань.

"Неналежне здійснення етапу повідомлення про підозру унеможливило правомірне здійснення наступних етапів кримінального провадження, призвело до викривлення змісту кримінально-правових і кримінальних процесуальних відносин і унеможливило внаслідок цього належну реалізацію учасниками цих відносин своїх прав і обов`язків", - йдеться у рішенні.

Склад злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального Кодексу України, в діях обвинуваченого є відсутнім.

"Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 373 Кримінального Процесуального Кодексу України за такого за висунутим обвинуваченням Г. слід визнати невинуватими та виправдати", - йдеться у вироку суду.

З 3 серпня Гандебура перебував під арештом у слідчому ізоляторі. Після оголошення виправдувального вироку його по рішенню суду звільнили з під варти.

На даний час прокуратура подала апеляцію щодо вироку.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оприлюднило результати досудового розслідування щодо 20-річного військовослужбовця Артемія Рябчука, який у січні 2022 року влаштував стрілянину на Південному машинобудівному заводі в Дніпрі.

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