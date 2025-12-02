Суд вирішив подальшу долю батька детектива НАБУ Магамедрасулова

Сентябр Магамедрасулов / © Суспільне Новини/Нікіта Галка

Доповнено додатковими матеріалами

Печерський райсуд Києва 2 грудня змінив запобіжний захід батькові детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова — Сентябру Магамедрасулову. Його звільнили з СІЗО та перевели під нічний домашній арешт.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на адвоката підозрюваного.

За словами захисника, ініціатором клопотання про зміну запобіжного заходу виступив Офіс генерального прокурора. Суд визначив для Магамедрасулова режим нічного домашнього арешту.

Ще 26 листопада Печерський суд відхилив прохання адвокатів змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на альтернативний.

Нагадаємо, що детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова підозрюють у «підготовці до посібництва державі-агресору». За версією СБУ, він разом зі своїм батьком, колишнім фермером Сентябром Магамедрасуловим, хотів продати партію технічних конопель до Дагестану.

Що відомо про підозри Руслану Магамедрасулову та його батькові?

21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора провели масштабні обшуки у співробітників НАБУ. Тоді ж слідчі оголосили підозри у злочинах проти національної безпеки двом представникам бюро — керівнику регіонального підрозділу Руслану Магамедрасулову та таємному співробітнику Віктору Гусарову.

Наступного дня Верховна Рада ухвалила закон, який фактично позбавляв незалежності НАБУ та САП, пояснюючи це начебто російським впливом на антикорупційні органи. Однак після масових протестів і критики з боку міжнародних партнерів парламент повернув повноваження інституціям.

Попри це, Гусаров, Магамедрасулов та його 65-річний батько Сенябр продовжували перебувати під вартою. За версією СБУ, Руслан Магамедрасулов нібито виступав посередником у продажу партій технічних конопель до Дагестану, а їхнє незаконне вирощування організував його батько. Обидва заперечують свою провину.

16 вересня СБУ та ДБР оголосили Руслану Магамедрасулову ще одну підозру — у використанні службових контактів для незаконних податкових схем.