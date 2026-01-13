ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
133
2 хв

Суд вирішив подальшу долю Шуфрича: що з запобіжним заходом

Нестор Шуфрич підозрюється у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади; та у державній зраді.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Нардеп Нестор Шуфрич

Нардеп Нестор Шуфрич / © Getty Images

Суд 13 січня вирішив подовжити тримання під вартою для народного депутата від забороненої партії «ОПЗЖ» Нестора Шуфрича до 13 березня з альтернативою застави у понад 33 млн грн.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Суд також ухвалив рішення подовжити запобіжний захід колишньому помічнику фігуранта — він перебуватиме під домашнім арештом до 13 березня 2026 року.

В ОГ нагадали, що у вересні 2024 року прокурори передали до суду обвинувальний акт щодо Шуфрича і його експомічника. Судовий розгляд у справі триває. Фігурантів підозрюють у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади. Окрім цього, нардепу інкримінують державну зраду.

За даними слідства, після окупації Криму обвинувачені:

  • ініціювали перереєстрацію об’єктів нерухомості відповідно до законодавства Росії,

  • уклали охоронний договір із незаконним воєнізованим формуванням,

  • здійснювали фінансові перерахування на користь Росгвардії.

Також слідство вважає, що Шуфрич діяв у взаємодії з колишнім високопосадовцем РНБО, який після 2014 року переїхав до Москви та нині співпрацює з державою-агресором. За версією правоохоронців, він систематично поширював проросійські наративи у публічних заявах і медіавиступах, здійснюючи підривну діяльність проти України.

Нагадаємо, 8 січня Київський апеляційний суд вирішив звільнити Шуфрича з-під варти під заставу у 33,28 млн грн. Проте адвокат Віктор Карпенко пояснив, що через санкції ні сам нардеп, ні треті особи не можуть легально внести ці кошти, оскільки фінмоніторинг блокує будь-які транзакції на користь підсанкційної особи. Попри це, син депутата Олександр Шуфрич сподівається на «політичну солідарність» соратників по партії, які могли б сплатити заставу за політика.

