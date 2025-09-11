Суд взяв під варту 23-річного підозрюваного у вбивстві школярів: чи було зґвалтування молодшого брата вчителя

Суд обрав запобіжний захід колишньому вчителю, якого підозрюють у вбивстві двох підлітків / © Суспільне

У Вінниці суд відправив під варту без права застави Олексія Пономарьова, якого підозрюють у вбивстві двох підлітків у Шаргороді.

Про це передає поліція Вінницької області.

Суд брав підозрюваному запобіжний захід у вигляд тримання під вартою строком на 60 діб без права на заставу. Серед основних версій слідство розглядає ймовірний конфлікт між ексвикладачем та одним із потерпілих.

Триває досудове розслідування. Зловмисникові загрожує довічне ув’язнення.

© Національна поліція Вінницької області

Як додає hromadske, старший групи прокурорів Олег Ткаленко на початку засідання подав клопотання про закриття судового засідання, зокрема через те, що деталі провадження стосуються неповнолітніх. Крім того, озвучена інформація може призвести до додаткової травматизації потерпілих. Тому запобіжний захід 23-річному підозрюваному обирали у закритому форматі.

За словами очільника прокуратури Вінниччини Олег Ткаленка, підозрюваний у повному обсязі не визнає вину.

Крім того, підозрюваному призначатимуть відповідну експертизу для надання оцінки щодо його ментального здоров’я.

«Це обов’язково будемо робити. Тому що і сам почерк такий, і вчинення [злочину] зухвале — протягом 40 секунд завдати такої кількості ударів», — зазначив прокурор.

Чи дійсно загиблі зґвалтували молодшого брата підозрюваного, про що ходили чутки у Мережі

Ткаленко наголосив, що правоохоронці не мають інформації про нібито булінг і зґвалтування, пов’язані з жертвами нападу, як про це писали в соцмережах.

За його словами, нападник попередньо пояснив свої дії загальними неприязними відносинами Утім, його остаточний мотив поки не відомий.

Речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська додала, що інформація про нібито зґвалтування молодшого брата підозрюваного до поліції не надходила.

Журналістка Дарина Коломієць, яка сама із Шаргородської громади, зазначила у Facebook, що «багато хто пише про зґвалтування», але ніхто не може стверджувати, чи було воно взагалі.

«Але якось дивно, що ні в нашому селі про це ніхто не знав, ні у громаді, ні в гімназії, ні в поліції. Зате „люди із соцмереж“ звідкись знають. Страшно», — написала вона.

Нагадаємо, що у Вінницькій області 23-річний вчитель підстеріг двох своїх колишніх учнів і зарізав їх ножем.

Обидва загиблі — старшокласники, цьогоріч перейшли до нової школи. Один навчався в десятому, інший — в одинадцятому класах.

Сам колишній вчитель на допиті сказав правоохоронцям, що шкодує про вчинене.

Як виявилось, конфлікт вчителя з учнем був такого масштабу, що про нього обізнаний навіть місцевий міський голова.

