Екснардеп-втікач Новинський отримав запобіжний захід / © УНІАН

Суд обрав запобіжний захід ексдепутату Вадиму Новинському, якого підозрюють в державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для колишнього народного депутата України, який, за даними слідства, виконував роль «куратора» від Російської православної церкви.

Цей політик, який раніше був обраний від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», підозрюється в державній зраді та розпалюванні релігійної нетерпимості.

Як зазначає Державне бюро розслідувань, ще з 2014 року підозрюваний поширював російські пропагандистські наративи через медіа, публічні виступи та власні публікації в соціальних мережах. Його метою було формування в українському суспільстві антиурядових і проросійських настроїв, а також виправдання збройної агресії РФ.

Розслідування встановило, що депутат тісно співпрацював з очільником РПЦ патріархом Кирилом (Гундяєвим) і перебував у його ієрархічному підпорядкуванні. Цей зв’язок дозволяв йому виступати як представник іноземної релігійної організації в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення депутат склав свої повноваження і виїхав за кордон, однак, за даними слідства, продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітету України. Проведені судові психолого-лінгвістичні експертизи підтвердили його злочинну діяльність в інтересах Росії.

Нагадаємо, що раніше Новинському заочно було повідомлено про підозру за статтями 111 (державна зрада) та 161 (порушення рівноправності громадян) Кримінального кодексу України. Максимальна санкція за ці дії передбачає до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.