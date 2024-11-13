Суд ЄС відмовив ДПСУ у реєстрації фрази "русскій воєнний корабль..." як торгової марки

Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу ухвалив рішення відмовити Держприкордонслужбі України у реєстрації відомої фрази "русскій воєнний корабль…" як торгової марки ЄС.

Про це йдеться в рішенні суду.

Адміністрація ДПСУ зверталася з проханням зареєструвати цю фразу російською та англійською мовами як бренд на території Євросоюзу для широкого спектра товарів та послуг, але отримала відмову.

У Європейська агенція інтелектуальної власності пояснили, що дане гасло вважається суто політичним, а не комерційним виразом, що унеможливлює його використання як торгової марки. На думку суду, фраза не може виконувати основну функцію бренду, адже середній споживач сприймає її передусім як політичне повідомлення.

Нагадаємо, в ДПСУ змінять умови проходження служби.

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