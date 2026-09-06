Суд заарештував Кропиву у справі про "кришування" колцентрів: яка сума застави

Трансляція судового засідання щодо обрання запобіжного заходу Сергію Кропиві / © Скрін-шот трансляції

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві, який фігурує у справі про прикриття мереж шахрайських колцентрів.

Про це повідомляють кореспонденти ТСН із зали суду 6 вересня під час засідання ВАКС.

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Суд постановив взяти Кропиву під варту. Водночас як альтернативу триманню під вартою визначено заставу в розмірі 120 млн грн.

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Раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд застосувати до Кропиви запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Альтернативою сторона обвинувачення пропонувала визначити заставу 200 млн грн.

Що відомо про операцію «Карфаген»

За версією слідства, Кропива є одним із фігурантів масштабного розслідування НАБУ та САП, яке отримало назву операція «Карфаген». Правоохоронці заявляють про діяльність злочинної організації, яка нібито забезпечувала безперешкодну роботу шахрайських колцентрів за гроші.

За даними слідства, до схеми могли бути залучені працівники Офісу генерального прокурора та інші наближені особи. Йдеться, зокрема, про отримання неправомірної вигоди від представників нелегальних кол-центрів та подальше відмивання коштів.

Під час засідання прокурор також озвучував дані про близькість Кропиви до генерального прокурора Руслана Кравченка. Зокрема, сторона обвинувачення стверджувала, що Кропива нібито координував ремонт у будинку, де проживає генпрокурор, допомагав із візою до США для його дружини та організовував святкування дня народження Кравченка в Мадриді.

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Сам Руслан Кравченко заперечує свою причетність до прикриття незаконних кол-центрів. 6 вересня він заявив, що відсторонив працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, та доручив підготувати його звільнення у встановленому законом порядку.

Кравченко також доручив перевірити роботу Департаменту міжнародного співробітництва та підрозділу з протидії кіберзлочинності, а працівникам відповідних структур пройти поліграф.

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