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Суд заборонив діяльність комуністів та партію ексміністра часів Януковича

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Суд заборонив діяльність комуністів та партію ексміністра часів Януковича

Фото: pixabay.com

Суд заборонив діяльність Комуністичної партії України та партії "Щаслива Україна".

Відповідне рішення ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові у вівторок, 5 липня. 

Про це повідомили на офіційній сторінці суду в Facebook.

У суді повідомили, що колегія Восьмого апеляційного адміністративного суду 5 липня завершила розгляд адміністративних справ стосовно заборони в Україні КПУ та партії "Щаслива Україна". 

Суді вирішили заборонити діяльність цих політичних сил. 

"Майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що Комуністична партія України була забороненою ще у 2015 році, проте через судову тяганину вона продовжувала функціонувати. 

Партія "Щаслива Україна" є проєктом ексміністра доходів і зборів уряду Віктора Януковича Олександра Клименка. раніше вона називалась "Успішна Україна", проте її перейменували. 

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала пропозиції президента Зеленського щодо заборони символіки російського воєнного вторгнення.

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