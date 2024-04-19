Суд заборонив діяльність в Україні проросійської партії СПАС: чим вона відома

За вказівкою ФСБ члени політсили публічно виступають на підтримку війни РФ проти України.

Завдяки доказовій базі СБУ Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив проросійську "Соціал-патріотичну асамблею слов’ян" (СПАС), яка проводить інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

У Службі безпеки поінформували, що після початку повномасштабної війни представники партії СПАС "розосередились" майже по всій тимчасово окупованій території України.

Зараз очільник цієї політсили Едуард Коваленко переховується від правосуддя на окупованій частині Херсонщини, де напряму контактує з ФСБ Росії.

За вказівкою ворожої спецслужби лідер СПАС та його соратники публічно виступають на підтримку війни РФ проти України. Вони агітують жителів Херсонщини підтримати агресора та приєднуватись до лав окупаційних військ.

Також члени проросійської партії виступають перед засобами масової пропаганди РФ нібито від імені "пересічних громадян" України та виправдовують воєнні злочини загарбників.

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В СБУ нагадали, що у вересні 2022 року слідчі заочно повідомили Коваленку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувальний акт скеровано до суду. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення лідера СПАС та його спільників до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, ще в листопаді 2014 року партія СПАС організувала в Києві "Слов'янський марш" російських націоналістів під гаслом "проти війни між братніми народами". Однак цей марш із тріском провалився, бо на нього майже ніхто не прийшов.

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