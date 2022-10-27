Суд заочно арештував депутата Андрія Деркача: за співпрацю Росія заплатила йому 567 тис. доларів

Вищий антикорупційний суд України у четвер, 27 жовтня, заочно арештував нардепа Андрія Деркача. За даними слідства, за роботу в інтересах Росії зрадник отримав 567 тис. доларів.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Український нардеп працював на російську розвідку. За зраду України Деркачу за останні три роки заплатити 567 тис. доларів. За ці кошти він дискредитував Україну на міжнародній арені, намагався погіршити дипломатичні стосунки зі США та уповільнити вступ України до ЄС та НАТО.

Депутату повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ст. 368-5 КК України. Деркача оголосили у державний та міжнародний розшук. Також суд заочно арештував підозрюваного у державній зраді.

Скандальний нардеп Андрій Деркач

24 червня СБУ повідомила, що нардеп Андрій Деркач від 2016 року співпрацює з Головним розвідувальним управлінням РФ. Зрадник повинен був допомогти окупантам максимально швидко захопити владу в Україні. Для цього він курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Працівники приватної охорони повинні були сідати на броню з російськими прапорами і таким чином забезпечувати мирний вхід окупантів до українських міст

Ще на початку війни СБК затримала помічника нардепа Деркача Ігоря Колєснікова. Він зізнався, що його шеф від 2016 року працює на Росію. Він же пішов на співпрацю з СБУ та розповів про плани окупантів із захоплення Києва. Так, ГРУ під час захоплення столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду.

Зазначимо, що Деркач був народним депутатом III—IX скликань. Він відомий тим, що публікував так звані "плівки Деркача", які дискредитували Україну та Демократичну партію США.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти Деркача.

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