Суд заочно засудив росгвардійця, який катував людей у Гостомелі, до 11 років позбавлення волі

Суд визнав військовослужбовця зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області збройних сил Росії винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року під час окупації Гостомеля засуджений разом з іншими наразі невстановленими військовослужбовцями збройних сил Росії проводив незаконні обшуки будівель. Окупант вибивав двері, розбивав вікна та шукав військовослужбовців ЗСУ і співробітників правоохоронних органів.

Також він проводив так звані фільтраційні заходи, під час яких перевіряв документи та відбирав у цивільних осіб мобільні телефони.

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В одному з будинків підозрюваний спільно зі співслужбовцями, погрожуючи мирним мешканцям зброєю, змусив їх повністю роздягнутись. Надалі людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, а також погрожували зброєю.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, що СБУ встановила особи окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних людей палицями.

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