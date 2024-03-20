Суд заочно засудив росгвардійця, який катував людей у Гостомелі, до 11 років позбавлення волі

Чоловік проводив так звані фільтраційні заходи.
Суд визнав військовослужбовця зведеного підрозділу управління росгвардії у Кемеровській області збройних сил Росії винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це пише Офіс генерального прокурора.
Його заочно засуджено до 11 років позбавлення волі.
Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року під час окупації Гостомеля засуджений разом з іншими наразі невстановленими військовослужбовцями збройних сил Росії проводив незаконні обшуки будівель. Окупант вибивав двері, розбивав вікна та шукав військовослужбовців ЗСУ і співробітників правоохоронних органів.
Також він проводив так звані фільтраційні заходи, під час яких перевіряв документи та відбирав у цивільних осіб мобільні телефони.
В одному з будинків підозрюваний спільно зі співслужбовцями, погрожуючи мирним мешканцям зброєю, змусив їх повністю роздягнутись. Надалі людей без їжі та води утримували у підвалі, били прикладами по ребрах і ногах, а також погрожували зброєю.
Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Нагадаємо, що СБУ встановила особи окупантів, які під час окупації Київщини забивали цивільних людей палицями.
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