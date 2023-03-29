Суд засекретив справу керівника “гламурної” експрикордонниці: у чому його звинувачують

За версією слідства, посадовець Держприкордонслужби не вказав у декларації нерухомість, яка належить його дружині.

Розгляд справи про можливу недостовірну інформацію в декларації начальника Південного регіонального управління ДПСУ Сергія Мула відбуватиметься в закритому режимі. Увагу до його статків привернув скандал із прессекретаркою, яка у січні 2023 року вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям.

Як йдеться у рішенні Вищого антикорупційного суду, розгляд справи буде закритим від сторонніх спостерігачів.

З таким клопотанням звернувся до суду захист Мула, мотивувавши його тим, що посадовець є військовим, і “обізнаність про його місце перебування може загрожувати його життю”.

Обвинувачений підтримав позицію своїх адвокатів, а прокурор, який підтримує обвинувачення, просив розглядати справу відкрито.

Колегія ВАКСу ухвалила рішення, яким задовольнила клопотання сторони захисту, на розгляді справи будуть присутніми лише сторони та свідки.

За версією слідства, посадовець Держприкордонслужби не вказав у декларації за 2020 рік нерухомість, яка належить його дружині - будинок і ділянку в передмісті Києва.

Увагу до статків начальника Південного регіонального управління ДПСУ привернув скандал із його прессекретаркою Іванною Плантовською, яка вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям, після чого її звільнили.

Нагадаємо, раніше начальник регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Мул в коментарі для ТСН.ua про себе та підлеглу назвав усе це “елементами інформаційної війни”.

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