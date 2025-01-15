Суд зняв електронний браслет із нардепа, якого підозрюють в хабарництві

Однак, інші обов’язки, покладені на депутата Миколу Задорожнього, залишаються чинними до 14 березня.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення зняти електронний браслет із народного депутата Миколи Задорожнього.

Таке рішення було прийнято 13 січня, як зазначено в ухвалі, опублікованій у Єдиному реєстрі судових рішень.

Однак, інші обов’язки, покладені на депутата, залишаються чинними до 14 березня. Задорожньому, зокрема, необхідно продовжувати з’являтися до слідчих, прокурорів або суду на їхню вимогу, інформувати про зміну місця проживання чи роботи, утримуватись від контактів із іншими фігурантами справи. Крім того, він має залишити на зберігання свій паспорт та інші документи, які дозволяють виїзд за кордон.

Нагадаємо, 15 липня, НАБУ та САП повідомили про підозру народному депутату України. Депутат вимагав відкат у розмірі 14% від суми коштів, виділених на ремонт водопроводу в Охтирському районі Сумської області. Йдеться про 3,4 млн грн. Ім'я нардепа спочатку не називали, але ЗМІ з’ясували, що йдеться про Миколу Задорожнього від партії “Слуга народу”.