Суд зобов'язав ДБР закрити кримінальну справу проти Stolitsa Group

Печерський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань закрити кримінальну справу проти відомого столичного девелопера.

Відповідним рішенням судді остаточно припинили необґрунтований тиск та переслідування Stolitsa Group, які здійснювалися співробітниками ДБР у межах кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба Stolitsa Group.

28 січня 2022 року Печерський районний суд обґрунтовано відмовив ДБР у подовженні терміну досудового розслідування, остаточно поставивши крапку у кримінальному провадженні №12019000000001057. Судді встановили безпідставність поновлення досудового розслідування, оскільки ні слідчий, ні прокурор так і не змогли довести до суду необхідність проведення додаткових слідчих дій у справі.

Йдеться про кримінальне провадження №12019000000001057, відкрите 12 листопада 2019 року Головним слідчим управлінням Національної поліції України, яке у травні 2020 року передали для розслідування до Держбюро.

Зокрема, слідчі ДБР розслідували кримінальне провадження за фактом "можливого заволодіння та розтрати державного майна внаслідок довільних дій посадових осіб "Державного підприємства "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та посадових осіб ТОВ "Столиця Груп".

16 лютого 2021 року кримінальне провадження було закрито через відсутність складу злочину та у зв'язку з існуванням не скасованої постанови про закриття кримінального провадження №1213110000001049, в якій аналогічні факти розслідувалися ще від 2017 року.

У травні 2021 року слідство з кримінального провадження №1201900000001057 було відновлено з незрозумілою метою, а постанова про закриття кримінального провадження — безпідставно скасовано.

Незважаючи на очевидну відсутність необхідності встановлення будь-яких додаткових відомостей з урахуванням повноти вже проведеного раніше досудового розслідування, слідчі ДБР звернулися до Печерського районного суду Києва з клопотанням про подовження термінів досудового розслідування, термін якого закінчується 31 січня 2022 року.

Кримінальне процесуальне законодавство не передбачає процедури повторного подання клопотання про продовження строку досудового розслідування після ухвалення судом ухвали про відмову. Крім того, в КПК України визначено, що клопотання про подовження терміну досудового розслідування подається не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення строку досудового розслідування, а зазначений термін спливає 31 січня цього року. Отже, повторне клопотання неможливе.

Таким чином, з урахуванням прийнятого 28 січня 2022 року рішення Печерського райсуду, столична прокуратура повинна протягом п'яти днів винести постанову про закриття кримінального провадження стосовно Stolitsa Group. А безпідставний тиск та переслідування девелопера з боку ДБР має бути припинено.