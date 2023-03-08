Суд зобов’язав сидіти вдома вночі водійку Tesla, яка на смерть збила волонтерку в Коломиї

Підозрювана перебуватиме під нічним домашнім арештом, хоча й так не мала б права виходити вночі з дому через дію комендантської години.

Івано-Франківський міський суд обрав запобіжний захід водійці Tesla, яка на смерть збила волонтерку в Коломиї, у вигляді нічного домашнього арешту.

Про це інформує місцеве видання ПІК.

Прокурор на засіданні суду попросив застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час. Захисник і підозрювана підтримали прохання прокурора.

Суд задовольнив клопотання та застосував щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло в період від 22 до 07 год. без дозволу слідчого, прокурора або суду.

"В судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м’якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задовольнити та застосувати щодо обвинуваченої запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати житло в нічну пору доби, з покладенням на неї додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження", – йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, 24 лютого в Коломиї 45-річна водійка автомобіля Tesla збила на смерть 38-річну волонтерку Юлію Піотровську-Губиляк, а її чоловік-військовий Руслан Губиляк потрапив до лікарні у важкому стані. Без мами залишились двоє дітей.

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